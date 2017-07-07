Госкино Украины заподозрили в миллионных кражах

Власти Украины заподозрили Государственное агентство страны по вопросам кино (Госкино) в нецелевом расходовании средств и в "сознательных миллионных кражах". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В настоящее время деятельность Госкино проверяют сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также представители Счетной палаты (СЧ).

"Безусловно, мы будем проверять сметы фильмов, - заявил контролер СЧ Игорь Заремба. - Ну, во-первых, объем финансирования. Это, как правило, софинансирование, как стороны придерживаются соглашения, сколько дает государство, сколько - частные инвесторы. А также мы будем проверять эти сметы на предмет их завышения, возможно, их неэффективных и незаконных трансакций".

В свою очередь в НАБУ сообщили, что следователей интересуют не только эпизоды с растратой бюджета, но и коррупция при выдаче разрешений на показ фильмов и сериалов.