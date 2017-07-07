Помочившейся на флаг США американке пригрозили изнасилованием

Жительнице Пенсильвании Эмили Ланс (Emily Lance) посыпались угрозы после того, как 4 июля, в День независимости США, она разместила в Facebook ролик, в котором помочилась на американский флаг. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает BBC News

По данным телеканала, девушке поступают онлайн-угрозы убийства или изнасилования. Из-за этого ей пришлось удалить свою страничку в соцсети. Видео, которое стало причиной нападок, сохранилось на ее одноименной публичной странице в Facebook. Ролик также разошелся по аккаунтам недоброжелателей Ланс.

На видео девушка кладет на стульчак унитаза небольшой американский флаг и мочится на него стоя, используя воронку. «К черту ваш национализм. К черту вашу страну. К черту ваш глупый флаг», — подписала ролик Эмили.

Судя по всему, паблик Эмили Ланс принадлежит ей самой. На этой странице она отвечает на нападки и выступает против Трампа.

Как отмечает BBC News, поступок девушки не является правонарушением: в стране нет наказания за осквернение флага, поскольку это противоречит первой поправке к конституции США, запрещающей посягать на свободу слова.