Виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком отправили под арест

Железнодорожный суд Московской области постановил взять арестовать женщину, сбившую шестилетнего мальчика во дворе дома в подмосковной Балашихе. Об этом в четверг, 6 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Мособлсуда Наталья Осипова

По ее словам, мера пресечения Ольге Алисовой избрана до 16 сентября.

Алисова своей вины не признает.

Ранее стало известно, что виновницу ДТП задержали после того, как следователи управления МВД по Московской области установили и задокументировали факт нарушения ею подписки о невыезде.

Кроме того сообщалось, что отец погибшего ребенка Роман Шимко признан потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов, давших заключение о присутствии в организме его сына Алексея алкоголя. Оно было возбуждено в середине июня.

21 июня стало известно, что проведенная в Главном управлении криминалистики Следственного комитета России (СКР) экспертиза установила, что образцы крови, направленные ранее на исследование, действительно принадлежат погибшему мальчику. Также подтвердилось наличие в них алкоголя.