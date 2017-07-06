Обвиняемая в наезде на «пьяного мальчика» не признала вину

Жительница Подмосковья Ольга Алисова , которую обвиняют в смертельном наезде на шестилетнего мальчика в Балашихе, отрицает свою вину. Об этом заявила ее адвокат Наталия Куркина в ходе заседания Железнодорожного городского суда. В четверг там рассматривается мера пресечения Алисовой.

"Моя подзащитная вину на сегодняшний день не признала", — заявила адвокат.

Алисову задержали в четверг после того, как она нарушила режим подписки о невыезде. Следствие ходатайствует перед судом о заключении ее под стражу. При этом адвокат заявила, что именно она стала причиной, по которой подзащитная нарушила подписку о невыезде.