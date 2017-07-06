Независимые эксперты раскрыли просчеты первого заключения по делу "пьяного мальчика". В заключении по делу, как выяснили специалисты, сразу видны несостыковки. Об этом сообщил недавно вступивший в дело "пьяного" мальчика адвокат Андрей Мишонов.

Как предполагает юрист, попадание алкоголя в кровь могло произойти при бальзамировании тела. Выяснилось, что в некоторых моргах экономят на сертифицированном растворе, поэтому используют смесь, приготовленную на месте, то есть непосредственно в бюро используют этанол и формальдегид.

О том, как в крови мальчика мог оказаться алкоголь есть две версии, сообщили защитнику независимые судмедэксперты. "Либо эксперт начал процедуру бальзамирования, забыв, что он не взял кровь. И решил в процессе произвести забор. Либо кровь могла соприкоснуться с бальзамирующей жидкостью уже в пробирке", - объяснил Мишонов.

При этом отмечается, что непосредственно в самом заключении не говорится о явных признаках, указывающих на опьянение. Например, при отравлении алкоголем отекают стенки желчного пузыря, но в экспертизе об этих изменениях ни слова. Кроме того, при интоксикации содержимое желудка и кишечника должно быть обесцвеченным, передает слова адвоката "Московский комсомолец"

В посмертном заключении указаны не только странные 2,7 промилле, но и то, что у 6-летнего мальчика мозг весил 1556 граммов, что соответствует весу мозга взрослого мужчины. Все это дает повод усомниться в первоначальном заключении.

Впрочем, разбирательство по делу Алеши Шимко продолжается. Причем после широкой огласки в СМИ быстрыми темпами, так отца погибшего мальчика признали потерпевшим, а автоледи, совершившую смертельный наезд на ребенка задержали