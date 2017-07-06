В Новосибирске мальчик случайно застрелил сверстника из ружья деда

Одиннадцатилетний мальчик в Новосибирске случайно застрелил приятеля из найденного в шкафу дедовского ружья, с которым подростки играли, сообщает в четверг Следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СКР по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту причинения 11-летним подростком по неосторожности смерти своему сверстнику из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в четверг около 19.40 местного времени (15.40 мск) мальчик со сверстником пришел в гости к своим дедушке и бабушке. В квартире мальчики достали находившееся в шкафу ружье и стали из него целиться в различные предметы.

"В какой-то момент мальчик, доводящийся владельцам квартиры внуком, нажал на курок, при этом он не знал, что оружие было заряженным", — сообщили в СК. От огнестрельного ранения его товарищ скончался на месте.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе принадлежность ружья и причины его ненадлежащего хранения.