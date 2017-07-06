

Полиция задержала виновницу аварии в Балашихе Ольгу Алисову , в результате которой погиб шестилетний ребёнок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова передаёт портал LIFE.

«Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Волк.



Волк пояснила, что это связано с тем, что женщина нарушила избранную ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.





6 июля появилась информация, что делом «пьяного мальчика» занялся полковник Юрий Лаврецкий , расследовавший ранее дело «школьного стрелка». Следователь допросил семью погибшего шестилетнего мальчика Алёши Шимко и признал родственников ребёнка потерпевшими. Кроме того, следователь обещал допросить Михаила Клейменова , подписавшего экспертное заключение о содержании в крови мальчика алкоголя. На этом настаивают родители погибшего, уверенные в поддельности исследования. Для установления круга лиц, причастных к проведению экспертизы, будет проведена графологическая экспертиза.