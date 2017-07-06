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Задержана сбившая "пьяного мальчика" женщина
Полиция задержала виновницу аварии в Балашихе Ольгу Алисову, в результате которой погиб шестилетний ребёнок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова передаёт портал LIFE.
«Следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила Волк.
Волк пояснила, что это связано с тем, что женщина нарушила избранную ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.
6 июля появилась информация, что делом «пьяного мальчика» занялся полковник Юрий Лаврецкий, расследовавший ранее дело «школьного стрелка». Следователь допросил семью погибшего шестилетнего мальчика Алёши Шимко и признал родственников ребёнка потерпевшими. Кроме того, следователь обещал допросить Михаила Клейменова, подписавшего экспертное заключение о содержании в крови мальчика алкоголя. На этом настаивают родители погибшего, уверенные в поддельности исследования. Для установления круга лиц, причастных к проведению экспертизы, будет проведена графологическая экспертиза.
23 апреля 2017 года 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе Алексея Шимко. Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.
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