Отца «пьяного» мальчика признали потерпевшим

Романа Шимко, отца погибшего в ДТП «пьяного» мальчика, признали потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката семьи Шимко Веронику Воронову.

По ее словам, в Следственном комитете РФ прошла встреча адвокатов МКА «Коллегия адвокатов Павла Астахова » со следователем по этому делу. Во время этой встречи адвокаты попросили признать Шимко потерпевшим, и ходатайство было удовлетворено.

В адвокатской коллегии Павла Астахова РБК пояснили, что потерпевший имеет право заявлять ходатайства, экспертов и знакомиться с материалами дела.

Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова . Уголовное дело против нее не возбуждали в течение месяца.

Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову . После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).

Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке.

Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).