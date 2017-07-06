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Отца «пьяного» мальчика признали потерпевшим
Романа Шимко, отца погибшего в ДТП «пьяного» мальчика, признали потерпевшим по делу о халатности судебных экспертов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката семьи Шимко Веронику Воронову.
По ее словам, в Следственном комитете РФ прошла встреча адвокатов МКА «Коллегия адвокатов Павла Астахова» со следователем по этому делу. Во время этой встречи адвокаты попросили признать Шимко потерпевшим, и ходатайство было удовлетворено.
В адвокатской коллегии Павла Астахова РБК пояснили, что потерпевший имеет право заявлять ходатайства, экспертов и знакомиться с материалами дела.
Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Уголовное дело против нее не возбуждали в течение месяца.
Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову. После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).
Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян – в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке.
Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
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