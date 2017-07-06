Российский исследователь обнаружил пропавший малазийский Boeing MH-370

Российский исследователь заявил о том, что обнаружил обломки без вести пропавшегоBoeing МН-370 в марте 2014 года.

Как сообщил исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев сайту телеканала «Звезда» , якобы следы хвостового стабилизатора от пропавшего лайнера ему удалось найти почти сразу.

«В 2015 году нашел снимки Google earth, на которых были изображены обломки пропавшего самолета. Там были обломки крыла, двигателя. Судя по всему – самолет взорвался в воздухе, а обломки остались на воде, на плаву. Эти фотографии я собрал и отправил в Минтранс России, которые после двухнедельной экспертизы отправили их в Малайзию», - заявляет исследователь.

«Самое интересное началось потом. По идее они должны были проверить все это, но спустя некоторое время с сайта Google Earth пропали все снимки. Я склонен считать, что самолет шел на посадку, но произошли некие события, после которых лайнер оказался около Антарктиды, где выработал топливо и упал», - заявил Дегтерев.

Рейс «370 Malaysia Airlines» исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. Сообщается, что на его борту находилось 239 человек, из которых 227 были пассажирами. Все люди были признаны погибшими в результате «несчастного случая», однако следователи до сих пор не установили обстоятельства и причины происшествия.