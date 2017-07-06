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Летевший в Киев из Амстердама самолет развернули «по соображениям безопасности»
Нидерландская авиакомпания KLM вернула в аэропорт вылета авиалайнер, следовавший из Амстердама в Киев. Об этом сообщает «Европейская правда».
По данным издания, такое решение перевозчик объяснил «соображениями безопасности».
Один из пассажиров рассказал газете, что самолет развернули обратно примерно через полчаса после вылета. Пассажиры отправились в Киев другим рейсом спустя некоторое время.
Других подробностей случившегося издание не приводит. Что именно угрожало безопасности пассажиров, пока неизвестно.
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