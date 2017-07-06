Летевший в Киев из Амстердама самолет развернули «по соображениям безопасности»

Нидерландская авиакомпания KLM вернула в аэропорт вылета авиалайнер, следовавший из Амстердама в Киев. Об этом сообщает «Европейская правда».

По данным издания, такое решение перевозчик объяснил «соображениями безопасности».

Один из пассажиров рассказал газете, что самолет развернули обратно примерно через полчаса после вылета. Пассажиры отправились в Киев другим рейсом спустя некоторое время.

Других подробностей случившегося издание не приводит. Что именно угрожало безопасности пассажиров, пока неизвестно.