СМИ: Авиарейс Амстердам—Киев развернули в воздухе «по соображениям безопасности»

Нидерландская авиакомпания KLM из «соображений безопасности» вернула в аэропорт вылета рейс KL 1387, следовавший из Амстердама в Киев. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Где-то через полчаса после вылета самолёт развернулся. Объявление о том, что мы возвращаемся в Амстердам, сделали ещё через полчаса», — сказал один из пассажиров.

Решение о возврате было объяснено «соображениями безопасности».

Отмечается, что пассажиры вылетели в Киев другим рейсом спустя некоторое время.

Ранее аэропорт Хитроу приостановил вылеты из третьего терминала из-за вопросов безопасности.