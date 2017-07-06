Стало известно, почему следователи просят арестовать Ольгу Алисову, сбившую насмерть 6-летнего мальчика в Балашихе. Как заявил в суде представитель следствия, Алисова на время пропала и не отвечала на звонки.

Как отметил сотрудник правоохранительных органов, Алисова переехала с указанного ею ранее места жительства. Следователи несколько раз пытались дозвониться ей, чтобы пригласить на допрос, но трубку никто не брал. По повестке Алисова также не явилась. Также она, по словам правоохранителей, сменила работу, не уведомив следствие.

Сторона защиты выступила против этих доводов, отметив, что Алисова не могла явиться из-за болезни адвоката, а своего нового места работы не знала.