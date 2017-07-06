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Дипломаты назвали похищением арест и экстрадицию россиянина из Латвии в США
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Российское посольство в США рассматривает арест россиянина Юрия Мартышева как очередной случай похищения. По утверждению дипломатов, Вашингтон вновь нарушил действующее двустороннее Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, передает РИА Новости.
В посольстве отметили, что в курсе случившегося и держат ситуацию на контроле. По их словам, Мартышеву оказывается консульская помощь, в скором времени состоится его посещение консульскими работниками в тюрьме.
Дипмиссия также потребовала от американской стороны «безусловного соблюдения прав и интересов российского гражданина».
Мартышев был передан США властями Латвии. Пока неизвестно, в чем его обвиняют.
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