Предполагаемый лидер Щелковской ОПГ освобожден

Предполагаемый глава Щелковской организованной преступной группировки Александр Матусов выпущен на свободу. Соответствующее решение принял Московский областной суд. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Матусову инкриминировали несколько убийств и покушений на убийства бизнесменов. Преступление в подмосковном посёлке Свердловске было совершено 17 ноября 1996 год. В результате нападения участников ОПГ три предпринимателя были убиты, один получил ранения. Матусов своей вины не признал. Мужчину задержали в 2014 году в Таиланде. Другие участники ОПГ получили сроки от 6 до 21 лет колонии строго режима. Еще один подозреваемый, Олег Рогатин, остаётся в розыске.