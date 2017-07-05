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Арестованный полковник СКР написал письмо Путину
Полковник Следственного комитета России Александр Ламонов, которого подозревают в получении крупной взятки, написал открытое письмо российскому президенту Владимиру Путину. В своём послании подсудимый изобличает правоохранительную систему. Текст письма передаёт «Московский комсомолец».
«Я сам действующий сотрудник правоохранительных органов, даже не предполагал, насколько у нас бездействует правоохранительная система. Следователь, прокурор и судья - это единое целое, которое поддерживает деятельность друг друга, с уклоном обвинительного характера, уголовные дела не расследуются, презумпция невиновности абсолютно отсутствует, а фабрикуются, путем морального давления на обвиняемых и выбивания из них признательных показаний», - написал Ламонов.
Ламонов утверждает, что на него оказывается психологическое давление. Сотрудники ФСБ обещают «распространить в СМИ информацию о негативном образе жизни, взяточничестве, коррупции, недостойном поведении в семье». Подсудимый находится в одиночной камере, где его пытаются склонить к оговору третьих лиц. Кроме того, Ламонов добавил, что ему не позволяют встречаться с родственниками. Письмо в приёмную президента направила адвокат полковника Ольга Лукманова.
Александра Ламонова обвиняют в получении миллионной взятки от криминального авторитета Шакро Молодого. Полковнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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