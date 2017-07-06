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В Центральноафриканской республике ДТП унесло жизни почти 80 человек

В Центральноафриканской республике ДТП унесло жизни 72 человек
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Около 80 человек погибли в результате крупного ДТП в Центральноафриканской Республике с участием грузовика, перевозившего людей, передает агентство Рейтер со ссылкой на медиков.
"В настоящий момент мы насчитали 78 погибших и 72 раненых. Некоторые раненые были доставлены в собственные дома, где позднее погибли", — сообщил агентству главный врач одной из больниц города Бамбари Чамберлайн Бама (Chamberlain Bama).
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Reuters
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