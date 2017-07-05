Ветеран ВОВ покончил с собой в Москве

В Москве покончил с жизнью ветеран Великой Отечественной войны Иван Юматов. Мужчине было 90 лет. Об этом сообщает портал LIFE

Тело мужчины обнаружили на земле под окнами дома. От полученных травм ветеран скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Иван Юматов участвовал в боях с японской армией. Мужчина жил в одной квартире с дочерью, однако в момент суицида женщина уехала на дачу. На момент написания новости о мотивах самоубийства не сообщалось.