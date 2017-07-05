Появились подробности ЧП с поездом под Петербургом

В результате крушения поезда под Санкт-Петербургом никто не пострадал. С таким заявлением выступили в пресс-службе МЧС Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал «Пятый родной»

«К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда, дежурная смена 118 пожарной части, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Железнодорожное полотно не повреждено, пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы, сил и средств достаточно», - заявили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл возле станции Ефимовская в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Электровоз, следовавший из Воркуты в Петербург, сошёл с рельсов, так как наехал на дрезину. В момент аварии в вагонах поезда находились 465 пассажиров.