Самолеты из Болгарии возвращаются в Россию

Первые самолёты, на которых Болгарию покинули прождавшие в аэропорту по несколько суток пассажиры, прибыли в Россию. Один борт приземлился в Пулково рано утром — около четырёх часов по местному времени. Второй самолет прибыл в Шереметьево около полутра часов назад. Ещё один ждут в воздушной гавани в ближайшее время, передает канал "Россия 24".

Между тем, транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "Болгария Эйр". В российском Генконсульстве в Варне рекомендовали туристам не пользоваться услугами этого перевозчика, а уже купленные билеты обменять.

Сложности с болгарскими рейсами начались еще 30-го июня. Представители "Болгария Эйр" уверяли, что причиной задержек стал шторм, который обрушился на Москву 30 июня. При этом авиакомпания не смогла сразу предоставить пассажирам достаточную информацию о времени задержки авиарейсов, а так же обеспечить их питанием и предметами первой необходимости.