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Теплоход со свадьбой врезался в опору моста на Фонтанке в Петербурге
В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход, на котором праздновали свадьбу, врезался в опору моста Ломоносова через реку Фонтанку, передает "Фонтанка.Ру".
В результате инцидента невесту и гостью свадьбы госпитализировали в местную больницу.
Сообщается, что на борту корабля находились около 35 человек. По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления.
Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту столкновения катера с теплоходом.
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