Теплоход со свадьбой врезался в опору моста на Фонтанке в Петербурге

В Санкт-Петербурге прогулочный теплоход, на котором праздновали свадьбу, врезался в опору моста Ломоносова через реку Фонтанку, передает "Фонтанка.Ру"

В результате инцидента невесту и гостью свадьбы госпитализировали в местную больницу.

Сообщается, что на борту корабля находились около 35 человек. По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ рулевого управления.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту столкновения катера с теплоходом.