Мара Багдасарян вышла на свободу после шести суток ареста

Отмечается, что Багдасарян отбывала административный арест в спецприемнике N1.

Мировой участок Савеловского суда Москвы на 6 суток арестовал стритрейсершу Мару Багдасарян за уклонение от обязательных работ.

Также сообщалось, что Мара Багдасарян устроилась продавщицей колбасы для выплаты всех штрафов.