Главные события у вас в почте
Мара Багдасарян вышла на свободу после шести суток ареста
Стритрейсерша Мара Багдасарян вышла на свободу после отбытия шести суток административного ареста за уклонение от обязательных работ, передает агентство городских новостей "Москва".
Отмечается, что Багдасарян отбывала административный арест в спецприемнике N1.
Мировой участок Савеловского суда Москвы на 6 суток арестовал стритрейсершу Мару Багдасарян за уклонение от обязательных работ.
Также сообщалось, что Мара Багдасарян устроилась продавщицей колбасы для выплаты всех штрафов.
Оставить комментарий