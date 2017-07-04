На Алтае проводница заставляла пассажиров выпрыгивать из поезда на ходу

На Алтае вынесли обвинительный приговор проводнице, заставившей пассажиров поезда выпрыгивать из вагона на ходу, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.



Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Проводница поезда, следовавшего по маршруту Бийск — Новосибирск, не предупредила двух пассажирок о прибытии на станцию Алтайская. Уже после отправления от станции она стала настаивать на их высадке во время движения.



"В результате допущенных проводником нарушений две пассажирки, вынужденные выпрыгнуть из движущегося состава с багажом в руках, получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин", — говорится в сообщении.



Бывшую проводницу признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей.