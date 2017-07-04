Пассажиры в Домодедово «захватили» самолёт

В московском аэропорту Домодедово группа туристов из Пензы захватила самолёт. На решительные действия пассажиров подтолкнула задержка рейса более чем на сутки. Об этом сообщает интернет-издание «Наш город» со ссылкой на одного из участников событий Владимира Полещука.

«Доведённые до отчаяния, мы со всеми пассажирами решили, что никуда не пойдём. Как только охрана аэропорта пыталась нас скрутить, мы хватали плачущих детей и начинали снимать происходящее на телефон», - заявил Владимир Полещук

Инцидент произошёл в ночь с 30 июня на 1 июля. Во время задержки рейса пассажиры не получили ни еду, ни воду, ни предложений о размещении в гостинице. Тогда пензенцы заняли один из самолётов, брошенных на взлётном поле, и просидели в нём несколько часов. За перевозку пассажиров отвечала компания «Саратовские авиалинии». 1 июля пассажирам всё же удалось покинуть столицу и прилететь в родной город. Туристы намерены судиться с авиаперевозчиком.