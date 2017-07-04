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Задержана пара, которая сожгла мужчину на мангале
Полиция задержала двух жителей подмосковного Зеленограда, которые, предположительно, сожгли мужчину в мангале, передает LIFE.
Инцидент произошёл в деревне Лопытово на территории базы отдыха «Солнышко». Охранник обнаружил в мангале куски обугленного человеческого тела. Подозреваемые – ранее судимая женщина А. Макарова и её спутник. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность убитого. Возбуждено уголовное дело.
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