Столб газа из прорвавшейся под Москвой трубы поднялся на километр

В результате прорыва трубы в подмосковной деревне Безобразово в воздух поднялся столб газа высотой более километра. Об этом сообщает Life

По данным издания, запах газа «разошелся на пять километров». К месту аварии стягиваются пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Местных жителей попросили избегать места происшествия.

Ранее стало известно, что днем 4 июля в садоводческом товариществе «Полесье», расположенном в районе деревни Безобразово Вороновского поселения Московской области, прорвало газовую трубу. Информации о пострадавших и возможных повреждениях пока нет.