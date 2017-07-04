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Столб газа из прорвавшейся под Москвой трубы поднялся на километр
В результате прорыва трубы в подмосковной деревне Безобразово в воздух поднялся столб газа высотой более километра. Об этом сообщает Life.
По данным издания, запах газа «разошелся на пять километров». К месту аварии стягиваются пожарные расчеты и машины скорой помощи.
Местных жителей попросили избегать места происшествия.
Ранее стало известно, что днем 4 июля в садоводческом товариществе «Полесье», расположенном в районе деревни Безобразово Вороновского поселения Московской области, прорвало газовую трубу. Информации о пострадавших и возможных повреждениях пока нет.
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