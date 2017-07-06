Бойца ММА застрелили в его доме

Боец смешанного стиля Аарон Рэджман был застрелен в собственном доме в городе Бока-Ратон, (штат Флорида, США). Об этом сообщает The Washingtin Post.

В дом 25-летнего спортсмена вошли несколько человек, после чего раздался, как минимум, один выстрел. Подозреваемые скрылись с места преступления. В настоящий момент полиция выясняет мотивы убийства и ведет поиск предполагаемых преступников.

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тесия Торрес, тренировавшаяся с Рэджманом, почтила его память на своей странице в Instagram.

Рэджман дебютировал в профессионалах в апреле 2014 года. На счету бойца четыре поединка по правилам смешанных единоборств, в двух из которых он одержал победы и потерпел два поражения.