В Тулузе власти рассказали о мотивах стрелков

Префектура французского города Тулуза считает, что мотивом стрельбы в городе, в результате которой один человек погиб, шесть пострадали, было "сведение счетов", версия теракта исключена, передает телеканал France 3.



Ранее в понедельник сообщалось, что два человека на мотоциклах открыли огонь по группе людей, а затем скрылись. Один человек погиб, шесть получили ранения, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.



По данным телеканала, погибший был известен полиции. Префектура полагает, что мотивом стрельбы было "сведение счетов", версия теракта исключается.



Как отмечает телеканал, мотоциклисты были одеты в традиционную мусульманскую одежду.