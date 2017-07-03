В Бангладеш на швейной фабрике прогремел взрыв, девять человек погибли

По меньшей мере девять человек погибли, 50 пострадали в результате взрыва отопительного котла на фабрике по пошиву одежды в округе Газипур в Бангладеш, сообщает новостной портал bdnews24.

По словам представителя пожарной службы, взрыв произошел около 19.00 (16.00 мск). В результате взрыва четырехэтажное здание фабрики, принадлежащей компании Multifabs Ltd, частично обрушилось. Число жертв может возрасти, сказал представитель службы.

Проводится спасательная операция. Пострадавших доставили в больницы.