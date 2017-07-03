«Газета.Ru» Адвокат отца погибшего в ДТП в Балашихе мальчика Валерий Зубов опроверг заявления о завершении расследования аварии. Слова юриста передаёт

«Слухи, которые распространяются в СМИ, я комментировать не могу, пока сам не увижу документального подтверждения. Нас о том, что расследование закончено, никто не уведомлял, с материалами дела мы не знакомились», — заявил Зубов.

Адвокат виновницы ДТП Ольги Алисовой Наталья Куракина заявила, что расследование могло быть закончено, однако дело будет возвращено, так как «следователи нарушают закон». Юрист не стала пояснять, в чём именно видит нарушение закона. 3 июня появилась информация о том, что следствие закончило расследование скандального дела о гибели «пьяного» мальчика. Расследование было завершено за три недели.