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Адвокат сбившей "пьяного мальчика": следователи нарушили закон
Фото: скриншот видео
Адвокат отца погибшего в ДТП в Балашихе мальчика Валерий Зубов опроверг заявления о завершении расследования аварии. Слова юриста передаёт «Газета.Ru».
«Слухи, которые распространяются в СМИ, я комментировать не могу, пока сам не увижу документального подтверждения. Нас о том, что расследование закончено, никто не уведомлял, с материалами дела мы не знакомились», — заявил Зубов.
Адвокат виновницы ДТП Ольги Алисовой Наталья Куракина заявила, что расследование могло быть закончено, однако дело будет возвращено, так как «следователи нарушают закон». Юрист не стала пояснять, в чём именно видит нарушение закона. 3 июня появилась информация о том, что следствие закончило расследование скандального дела о гибели «пьяного» мальчика. Расследование было завершено за три недели.
23 апреля 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего мальчика Алексея Шимко. Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев.
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