Фигурантка по делу о ДТП на Кутузовском проспекте посетила выпускной

Следствие смягчило условия содержания под домашним арестом для Юлии Дубовцевой — фигурантки громкого уголовного дела о гибели байкера Аркадия Дымова на Кутузовском проспекте. Девушка получила разрешение отправиться на выпускной вечер, подать документы на поступление в ВУЗ и навестить мать в больнице. Об этом RT рассказал адвокат Дубовцевой. Он утверждает, что его подзащитная невиновна, и заявил, что собирается обжаловать арест.

Выпускница столичного колледжа Юлия Дубовцева, которая находилась за рулём внедорожника Mercedes, насмерть сбившего на Кутузовском проспекте байкера Аркадия Дымова, 1 июля была отправлена решением Никулинского районного суда под домашний арест. Она подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Арест с поблажками

Как сообщили СМИ, уже на следующий день после судебного заседания девушка самовольно покинула квартиру, где должна была находиться под арестом до 26 августа, и отправилась на выпускной вечер в колледж. Однако, как пояснил RT её адвокат Константин Орешонков, его подзащитная предварительно получила разрешение следователя на посещение церемонии, чтобы получить диплом, а потом подать документы на поступление в ВУЗ. Также следователь позволил подозреваемой навестить мать, которая лежит в больнице.

Напомним, что ранее суд арестовал пассажира Mercedes — бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова . Его обвиняют по ч. 2 ст. 268 УК РФ «Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств».

Ни Смелов, ни Дубовцева свою вину в ДТП не признают. До того, как стать фигурантами уголовного дела и начать давать показания друг против друга, молодые люди встречались два года.

Сам инцидент произошел ночью 26 мая. Смелов и Дубовцева отправились к друзьям на день рождения. На вечеринке молодой человек выпил и попросил подругу занять водительское место.

«В своих показаниях Смелов утверждает, что в момент столкновения спал, а когда проснулся, не обнаружил девушку в машине и, не разобравшись в ситуации, сел за руль и отправился искать, — рассказывает Орешонков. — Звучит, мягко говоря, не очень логично и убедительно.

Сама Дубовцева рассказала следователям, что Смелов был сильно пьян, а во время поездки его тошнило. «В какой-то момент он стал распускать руки. Юлия это пресекла, сказала ему, что ведет машину, попросила не мешать. Тут он, по её словам, и дернул руль, а потом удерживал его в течение нескольких секунд, — говорит Орешонков. — Почему он так сделал, девушка и сама не знает».

Защитник отмечает, что показания Дубовцевой подтверждает видеозапись аварии. «Там видно, что поворотник внедорожника не был включен в момент, когда машина совершила резкий маневр, а по горящим стоп-сигналам понятно, что Юлия пыталась затормозить. Но не успела, хотя и ехала на разрешенной скорости — 80 км/ч». Кроме того, когда она только вышла из машины, то стала кричать: «Аркадий, что же ты наделал». Это подтверждается показаниями всех свидетелей. Она и скорую мотоциклисту сама пыталась вызвать — звонок с её мобильного был зарегистрирован. Место аварии она действительно покинула из-за нападок очевидцев, которые стали обвинять Юлию в случившемся. Кто-то предложил увезти её оттуда и она согласилась. На нее составлен протокол за оставление места ДТП», — говорит он.

Права 19-летняя Дубовцева, по словам адвоката, получила лишь несколько месяцев назад. Своего автомобиля у дочери крупного предпринимателя пока нет, но она периодически садилась за руль автомобилей родственников и друзей. Редкий случай

Уголовное дело по факту гибели руководителя мотоклуба МАДИ Аркадия Дымова нельзя назвать заурядным. Следствие, но основании показаний Дубовцевой, предъявило Смелову, как пассажиру, обвинение по достаточно редкой 268-ой статье, а Дубовцеву привлекло в качестве подозреваемой по этому же делу, но уже по 264-ой статье.

Юрист Коллегии правой защиты автовладельцев Александр Рыбалко считает, что в конкретной ситуации следствие в праве было возбудить уголовное дело по факту гибели человека в ДТП по двум статьям.

«Допустим, пассажир ударил по водителя по голове, тот потерял управление, но не предпринял каких-то элементарных действий, чтобы избежать аварии, например, не стал тормозить, — пояснил Рыбалко. — В теории в этом случае виновными будут оба. В любом случае, в ходе расследования дело ещё легко могут переквалифицировать».

Согласен с этим и руководитель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин

«Однако, случай, конечно, очень редкий, — комментирует RT ситуацию Похмелкин. — Не припомню, когда пассажира именно автомобильного транспорта привлекали бы к уголовной ответственности. А тут еще и водителя могут привлечь».