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Мосгорсуд отклонил иск против закона о реновации
Московский городской суд отказал в удовлетворении иска жительницы города Ольги Михайловой, попытавшейся оспорить статьи закона о реновации в столице. «В удовлетворении требований по иску отказать в полном объеме», - сообщается в решении суда. В иске оспаривалась законность нескольких статьей закона «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав … при реновации в Москве», передает «Интерфакс».
Иск был зарегистрирован Могорсудом 24 мая. Его подала адвокат Михайловой, жительницы района Перово, Алиса Образцова. В иске утверждалось, что закон о реновации «противоречит конституционному праву гражданина на собственность» и «нарушает нормы Жилищного кодекса».
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