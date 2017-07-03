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В США арестовали "развратную" учительницу
Фото: The Sun
В США арестовали учительницу биологии Чаранду Фугейт за попытки совратить подростка. Женщина отправляла подростку свои эротические снимки. Об этом сообщает The Sun.
33-летняя Фугейт была арестована в штате Кентукки. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у женщины два телефона. Подсудимую уволили из школы. Фугейт воспитывает троих детей – трёх, семи и девяти лет. Женщина называет себя невиновной. В 2015 году суд США приговорил учительницу английского языка Дженнифер Фихтер к 22 годам тюремного заключения за секс с тремя 17-летними юношами. Всего женщина призналась в 37 случаях интимной близости с учениками. От одного из молодых людей женщина забеременела и сделала аборт.
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