Ребенок звезды сериала "Готэм" Донала Лога, играющего в нем детектива Харви Буллока, все еще не нашелся. Ранее сообщалось, что Лог ищет сына, однако впоследствии выяснилось, что пропавший Джейд Лог трансгендер, поэтому в СМИ его называют дочерью. Актер обещает возможным похитителям анонимность.

Донал Лог опубликовал у себя в "Фейсбуке" душераздирающее сообщение, в котором обратился к возможным похитителям своей дочери, хотя в настоящий момент неизвестно, что именно случилось с Джейд.

"Все, кто знают, где она или кто в данный момент может быть с ней . Вероятно, вы даже думаете, что помогаете ей, однако, поверьте, ситуация приняла жуткий оборот. Все в порядке, просто отпустите ее. Дайте ей вернуться к маме Кейси и ко мне. Мы встретим ее с распростертыми объятиями и не будем задавать вопросов. Обещаем", - написал актер у себя в "Фейсбуке".

just a note about jade. pic.twitter.com/IdpmxzVUQj — donal logue (@donallogue) 2 июля 2017 г.

Многие коллеги Лога поделились его сообщением с просьбой помочь найти пропавшую дочь.

Последний раз Джейд Лог видели в нью-йоркском районе Бруклин. Девушка была одета в светло-зеленую толстовку с капюшоном и темно-зеленую куртку цвета хаки.