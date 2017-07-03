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Умер создатель флешмоба Ice Bucket Challenge
На 33-м году жизни скончался автор флешмоба Ice Bucket Challenge Пит Фрейтс. Экс-бейсболист умер от амиотрофического склероза. Об этом сообщает портал LIFE.
Участники благотворительного флешмоба обливали себя холодной водой и публиковали видео процесса в социальных сетях. С помощью акции Фрейтс удалось привлечь внимание общества к заболеванию, от которого страдал сам. Кроме того, каждый участник Ice Bucket Challenge должен был перечислить 10 долларов в фонд исследования склероза ALS Association. Особой популярностью флешмоб пользовался в 2014 году. В акции приняли участие экс-глава США Джордж Буш, писатель Стивен Кинг, основатель Facebook Марк Цукерберг, основатель Microsoft Билл Гейтс, актёр Вин Дизель, рэпер Dr.Dre. Всего в флешмобе поучаствовали миллионы человек. Боковой амиотрофический склероз – неизлечимой дегенеративное заболевание нервной системы, которое приводит к параличу и атрофии мышц. Средняя продолжительность жизни после обнаружения заболевания у пациента – 3-4 года.
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