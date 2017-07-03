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Пирамида Голода, рухнувшая от ветра 29 мая, восстановлена

Разрушенная сильными порывами ветра 29 мая пирамида инженера Александра Голода на Новорижском шоссе восстановлена, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Истринского муниципального района.
«По нашим данным, она восстановлена на прежнем месте», - сообщили агентству. В социальных сетях появились фотографии новой пирамиды, размеры которой меньше предыдущей.
Пирамида Голода была построена на 38-м км Новорижского шоссе в 1999 года. Множество подобных пирамидальных конструкций построены также на территории СНГ. По задумке автора – российского архитектора Александра Голода – форма пирамид якобы «гармонизирует структуру окружающего пространства». Шквалистый ветер 29 мая в столице и Московской области унес жизни 18 человек. Всего пострадали около 200 человек.
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ИТАР-ТАСС
Александр Голод
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