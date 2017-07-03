Участника ДТП с погибшим байкером отчислили из МГИМО

Студента МГИМО Аркадия Смелова , обвиняемого в нарушении правил безопасности движения, повлекшем за собой гибель человека, отчислили из вуза. Об этом сообщает ТАСС.

Представители МГИМО подчеркнули, что «все соответствующие бумаги уже подписаны».

В ночь на 27 июня студенты МГИМО на Mercedes насмерть сбили байкера на Кутузовском проспекте в Москве. Сообщалось, что внедорожник Mercedes-ML на большой скорости столкнулся с мотоциклом Yamaha. Автомобиль скрылся с места происшествия.

В результате столкновения мотоцикл перевернулся и 23-летний байкер получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, но через несколько часов он скончался.

Очевидцы утверждали, что в момент смертельного ДТП за рулем Mercedes была девушка.

Погибший мотоциклист был руководителем мотодвижения MADI moto.

По факту случившегося начала расследование полиция. Двадцать девятого июня Никулинский суд Москвы арестовал Смелова на два месяца по обвинению в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть. По версии следствия, во время ДТП Смелов в состоянии алкогольного опьянения находился на пассажирском месте и стал отнимать руль у девушки, из-за чего и произошла авария.