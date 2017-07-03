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Мы едем в аду: молния ударила в метре от поезда в Подмосковье
В Подмосковье молния ударила в метре от электропоезда. Произошедший инцидент сняли на камеру мобильного телефона машинисты электрички.
В Московской области молния ударила в метре от движущегося электропоезда. Кадры инцидента сняли на камеру мобильного телефона машинисты электрички.
На видео, опубликованном в Сети, поезд движется по железной дороге в сильный дождь.
«Мы едем в аду!», - произносит машинист.
Внезапно по одному из столбов бьет молния. Искры разлетаются на несколько метров. Шокированные машинисты продолжают движение.
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