Мы едем в аду: молния ударила в метре от поезда в Подмосковье

В Подмосковье молния ударила в метре от электропоезда. Произошедший инцидент сняли на камеру мобильного телефона машинисты электрички.

В Московской области молния ударила в метре от движущегося электропоезда. Кадры инцидента сняли на камеру мобильного телефона машинисты электрички.

«Мы едем в аду!», - произносит машинист. На видео, опубликованном в Сети, поезд движется по железной дороге в сильный дождь.

Внезапно по одному из столбов бьет молния. Искры разлетаются на несколько метров. Шокированные машинисты продолжают движение.