Петербурженка обвинила Марадону в домогательствах

Жительница Санкт-Петербурга пообещала пожаловаться полицейским на домогательства, которым она якобы подверглась со стороны звезды аргентинского футбола Диего Марадоны . Об этом сообщает Life

По словам петербурженки, она пришла в «элитный отель» вместе с футболистом и еще несколькими девушками. Через полчаса после приезда она «подняла в номере шум» и заявила, что Марадона якобы «пытался над ней надругаться».

Девушка утверждает, что они «выпили» вместе с Марадоной, а затем он попытался снять с нее платье. Затем, по ее словам, она начала возмущаться, и представители знаменитости предложили ей покинуть номер. Как отмечает Life, чтобы «вынести из номера полураздетую даму», сотрудники отеля вызвали охрану.

После этого инцидента жительница Петербурга заявила, что ждет от Марадоны извинений. По ее словам, она журналистка и собиралась взять у спортсмена интервью.