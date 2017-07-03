СМИ: неизвестные открыли стрельбу рядом с мечетью во французском Авиньоне

МОСКВА, 3 июля. / ТАСС /. По меньшей мере восемь человек пострадали в воскресенье вечером в результате стрельбы рядом с мечетью во французском городе Авиньон (юго-восток страны). Об этом сообщила газета La Provence.

По данным издания, инцидент произошел около 22:30 по местному времени (23:30 мск). Двое мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по выходившим из здания людям. В результате пострадали четыре человека, которые находились на улице, и семья из четырех человек, проживающая в здании неподалеку.

На место происшествия прибыли службы правопорядка. Стрелявшим удалось скрыться.