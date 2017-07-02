СМИ: кинологи подтвердили наличие бомбы на станции ВТЦ в Нью-Йорке

Сотрудники кинологического подразделения К-9 подтвердили наличие взрывчатых веществ в пакете, обнаруженном в поезде метро на станции Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, передает Terror Events‏ . Ранее стало известно, что станция и прибывший из Ньюарка поезд были эвакуированы и перекрыты полицией.

Ранее стали известно, что к месту полицейской операции на станции метро прибыли отряды саперов.

Напомним, что подозрительный пакет был обнаружен в одном из поездов подземки Нью-Йорка.