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СМИ: кинологи подтвердили наличие бомбы на станции ВТЦ в Нью-Йорке
Сотрудники кинологического подразделения К-9 подтвердили наличие взрывчатых веществ в пакете, обнаруженном в поезде метро на станции Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, передает Terror Events . Ранее стало известно, что станция и прибывший из Ньюарка поезд были эвакуированы и перекрыты полицией.
Ранее стали известно, что к месту полицейской операции на станции метро прибыли отряды саперов.
Напомним, что подозрительный пакет был обнаружен в одном из поездов подземки Нью-Йорка.
#USA #NewYork - Evacuation (Pic: Tory Richmann) pic.twitter.com/yPFXk5EOdl— Terror Events (@TerrorEvents) 2 июля 2017 г.
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