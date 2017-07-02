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Аноним сообщил о бомбах на Курском и Киевском вокзалах Москвы

Два вокзала Москвы эвакуируют из-за сообщения о бомбах
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Неизвестный по телефону сообщил о бомбах, якобы заложенных в зданиях Курского и Киевского вокзалов Москвы. Всех пассажиров временно эвакуировали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Информация о заложенном взрывном устройстве сейчас проверяется МЧС и сотрудниками правоохранительных органов.
Подробности пока не раскрываются.
В апреле из-за бесхозной сумки с территории Курского вокзала эвакуировали более 300 человек. Тогда в предмете после проверки не нашли взрывного устройства.
Происшествия
Интерфакс
МВД МЧС
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