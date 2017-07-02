Аноним сообщил о бомбах на Курском и Киевском вокзалах Москвы

Неизвестный по телефону сообщил о бомбах, якобы заложенных в зданиях Курского и Киевского вокзалов Москвы. Всех пассажиров временно эвакуировали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Подробности пока не раскрываются.

В апреле из-за бесхозной сумки с территории Курского вокзала эвакуировали более 300 человек. Тогда в предмете после проверки не нашли взрывного устройства.