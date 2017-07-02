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Владелец попавшего в ДТП в Татарстане автобуса рассказала о его техническом состоянии
Экипаж разбившегося в ДТП в Татарстане автобуса имел огромный опыт, а само транспортное средство находилось в хорошем состоянии. Об этом заявила президент ПАО «Евразийская корпорация автовокзалов» Фэния Хакимова, которой принадлежал автобус.
«Водитель отличный. Это наш лучший экипаж, который работал на маршруте «Самара-Ижевск». Никогда к ним не было никаких замечаний. На автобусах Neoplan у нас работают опытнейшие водители. Этот водитель у нас работал с 2006 года и отлично себя проявил», — цитирует Хакимову РИА Новости.
Она отметила, что автобус Neoplan прошёл проверку перед поездкой.
«Его техническое состояние не вызвало нареканий, автобус был отличный», — подчеркнула глава ПАО «Евразийская корпорация автовокзалов».
Ранее в МВД рассказали подробности о ДТП в Татарстане.
В ночь на 2 июля автобус столкнулся с бензовозом во время следования по маршруту Самара — Ижевск.
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