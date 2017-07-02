Владелец попавшего в ДТП в Татарстане автобуса рассказала о его техническом состоянии

Экипаж разбившегося в ДТП в Татарстане автобуса имел огромный опыт, а само транспортное средство находилось в хорошем состоянии. Об этом заявила президент ПАО «Евразийская корпорация автовокзалов» Фэния Хакимова, которой принадлежал автобус.

«Водитель отличный. Это наш лучший экипаж, который работал на маршруте «Самара-Ижевск». Никогда к ним не было никаких замечаний. На автобусах Neoplan у нас работают опытнейшие водители. Этот водитель у нас работал с 2006 года и отлично себя проявил», — цитирует Хакимову РИА Новости

Она отметила, что автобус Neoplan прошёл проверку перед поездкой.

«Его техническое состояние не вызвало нареканий, автобус был отличный», — подчеркнула глава ПАО «Евразийская корпорация автовокзалов».

Ранее в МВД рассказали подробности о ДТП в Татарстане.

В ночь на 2 июля автобус столкнулся с бензовозом во время следования по маршруту Самара — Ижевск.