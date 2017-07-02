Очевидец рассказал подробности ДТП с 14 погибшими в Татарстане

Очевидец Пётр Тихонов ДТП с участием автобуса и грузовика в Татарстане рассказал о случившемся.

Об этом пишет издание kp.ru

«Водитель бегал вокруг автобуса, пытался кого-то найти, у людей, которые были рядом, случился шок, все они ещё были сонные. У кого -то руки по локоть в крови, у одного из них было лицо в крови. Водитель потом рассказал, что удалось вытащить из автобуса троих человек. И постоянно пытался найти пострадавших, помочь людям», — сказал Тихонов.

Авария произошла в ночь на 2 июля. Автобус столкнулся с грузовиком во время следования по маршруту Самара — Ижевск. По последним данным, в результате произошедшего погибли 14 человек.