Появились подробности ДТП с 14 погибшими в Татарстане

Люди помогали друг другу как могли после драматического ДТП с автобусом, в котором погибли 14 человек. Очевидцы рассказали, что автобус немецкой марки «Неоплан» горел «как крематорий», сообщает Комсомольская правда . По словам свидетелй аварии, высота пламени достигала 1-2 метра.

«Каркас автобуса горел, словно крематорий... Других слов не подобрать, - Водитель бегал вокруг автобуса, пытался кого-то найти, у людей, которые были рядом, случился шок, все они еще были сонные. У кого -то руки по локоть в крови, у одного из них было лицо в крови. Водитель потом рассказал, что удалось вытащить из автобуса троих человек. И постоянно пытался найти пострадавших, помочь людям...», — рассказал очевидец Петр Тихонов. Автобус сгорел за считанные минуты. От него остался только каркас.

Еще один очевидец, водитель Сергей Шпякин поведал, что подвез на место аварии пожилого мужчину: «Он был весь в слезах и рассказал, что произошла эта авария. Говорил, что у него там погибла внучка и сына найти не могут... Попросил довезти».

Очевидцы говорят, что родственники, прибывшие на место ДТП, до последнего не верили в гибель близких. Они искали их в кустах на обочине. Спасшиеся пассажиры были в шоке. Авария произошла, когда они спали. Кто-то кричал, звал родных, плакал. «Была женщина около автобуса... Первые минуты она дико кричала, потом стихла и ходила вокруг автобуса, заглядывала в кусты, пыталась найти кого-то. Потом узнал, что она пыталась найти свою дочь. Та училась в Самаре на медработника и ехала домой. Немного позже, они с водителям стояли у автобуса, обняли друг друга и плакали, как понял, на тот момент она не нашла свою дочь», - рассказал очевидец.

ДТП произошло сегодня ночью, в 9 км от города Заинска.

«Пассажирский автобус марки «Неоплан» под управлением 56-летнего водителя, следующий из города Самары в город Ижевск, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «КамАЗ» под управлением 34-летнего водителя, буксирующего на жесткой сцепке грузовой автомобиль «МАН». В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся», - сообщает сайт следственного управления Татарстана.

По предварительным данным, погибло 14 человек, в том числе двое детей (годовалый младенец и 14-летний подросток). Остальные пассажиры госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Задержана гендиректор фирмы "Евразийская корпорация автовокзалов", которой принадлежит автобус.