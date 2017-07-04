Идентифицированы тела всех погибших в ДТП с автобусом в Татарстане

Эксперты завершили геномные экспертизы по установлению личностей погибших в крупном ДТП с автобусом в Татарстане, унесшем жизни 14 человек, идентифицированы все погибшие, сообщает МВД по Татарстану.



В ночь на воскресенье неподалеку от Заинска автобус "Неоплан" столкнулся с грузовиком MAN, который буксировал на жесткой сцепке автомобиль "КамАЗ". В автобусе находились 29 человек. После столкновения он опрокинулся и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 человек получили травмы. В настоящее время в больницах остаются восемь пострадавших.



"Сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по Татарстану, привлеченные к работе следственной группы, на протяжении двух с половиной дней с момента трагедии провели геномные экспертизы по установлению личностей всех 14 погибших. В настоящий момент тела всех идентифицированы", — говорится в сообщении.



Пассажирский автобус столкнулся с "КамАЗом" в Татарстане. Кадры с места ДТП



Следствие пытается установить наиболее полную картину произошедшего. Ранее МВД сообщало, что в ближайшее время будут назначены и проведены комплексная автотехническая и компьютерная экспертизы информации с видеорегистраторов.



Автобус следовал по маршруту Самара — Ижевск. По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным регионального следственного управления СКР, рассматриваются все версии произошедшего. В частности, как отмечалось, водитель мог уснуть за рулем, был ослеплен светом фар или не справился с управлением при обгоне.