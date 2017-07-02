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Автомобиль наехал на толпу подростков в Лондоне

Автомобиль наехал на толпу подростков в Лондоне
Фото:
На юге Лондона неизвестный въехал в толпу подростков.
Как сообщает ВВС, в результате инцидента погибла 16-летняя девушка, ещё шестеро подростков пострадали.
Отмечается, что виновник аварии скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.
25 июня в результате наезда автомобиля на толпу собирающихся на молитву по случаю праздника Ураза-байрам в британском Ньюкасле пострадали шесть человек.
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