Полиция назвала виновника аварии с автобусом в Татарстане

Полиция сообщила подробности аварии с участием автобуса и бензовоза в Татарстане.

Виновником ДТП в Татарстане, в котором погибли 13 человек, стал водитель автобуса. Об этом сообщается на сайте управления МВД по республике.

В сообщении говорится, что водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке КамАЗом. После удара автобус опрокинулся и загорелся.

По данному делу возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По сообщению СК, возбуждено второе дело по данному случаю — по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Отмечается, что, по одной из версий, водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика.

Крупное ДТП произошло в ночь на 2 июля на трассе Альметьевск — Заинск. Автобус, в котором находились 28 человек, ехал из Самары в Ижевск. После столкновении он начался загорелся. По предварительной информации, 13 человек погибли, 15 пострадали.