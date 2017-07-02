На МКАД перевернулся грузовик с сосисками

На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего мясную продукцию, об этом сообщают очевидцы в Сети.

По свидетельству пользователя Twitter man_nef, авария произошла на повороте на улицу Николая Старостина, на юго-востоке МКАД. Из-за ДТП на образовался серьезный затор, отмечает пользователь.

«Авария на внутреннем МКАД юго-восток. Поворот на ул. Николая Старостина. Фура с сосисками. Большой затор», - рассказал очевидец.

Судя по приведенным фотокадрам, в ходе аварии грузовик потерял значительную часть мясной продукции, которую перевозил, так как асфальт в районе столкновения буквально усыпан колбасой и сосисками. Официальная информация о ДТП и его подробности уточняются.