Число погибших при ДТП с автобусом в Татарстане возросло до 14

Число погибших при ДТП с автобусом и грузовиком в Татарстане возросло до 14. Об этом сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Эльвира Газизова, передает РИА Новости.



Она отметила, что тело четырнадцатой жертвы было извлечено из автобуса.



Ранее была информация о 13 погибших и 12 пострадавших.





Как отмечали в республиканском МВД , в ночь на 2 июня на 52 километре дороги Альметьевск — Заинск автобус столкнулся с «движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ». После удара автобус опрокинулся и загорелся.

Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») и по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).