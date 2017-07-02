Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Новосибирске

В Новосибирске произошел сход с рельсов локомотива поезда, в котором находились более 400 пассажиров, сообщается на сайте Западно-Сибирской железной дороги.

"В воскресенье, 2 июля, в 1.28 (мск) на 4 км перегона Новосибирск-Южный – Новосибирск-Главный из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося потока грязи на железнодорожное полотно произошел сход локомотива в пассажирском поезде N602 Бийск – Новосибирск", - говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.